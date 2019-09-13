У Росії заявили про закінчення війни в Сирії

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Сергій Лавров зробив гучну заяву. За його словами, війна в Сирії закінчилась.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 вересня, російські ЗМІ навели слова голови МЗС Росії Сергія Лаврова. Останній зазначив, що війна в Сирії «дійсно закінчилася». Відповідна заява прозвучала в останньому інтерв’ю Лаврова.
«Війна в Сирії дійсно закінчилася. Країна поступово повертається до нормального, мирного життя», - заявив він.
При цьому Лавров додав, що на територіях, непідконтрольних сирійському уряду, все ще є осередки напруженості. А саме в провінції Ідліб і в районі східного берега річки Євфрат.
За словами Лаврова, першочерговим завданням є надання гумдопомоги Сирії. Ще одне – підтримати політичний процес з врегулювання кризи в Сирії.
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