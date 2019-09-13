Друзина Стетхема показала звабливий топ

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32-річна Розі Хантінгтон-Уайтлі виставила на показ свої груди. Зірка дебютувала у діловому звабливому стилі.
Новину передає «Преса України».
Дружина Джейсона Стетхема Розі Хантінгтон-Уайтлі помітили у Беверлі-Хіллз. 32-річна модель прямувала на ділову зустріч. Для події вона обрала чобітки на високих підборах, легку хакі спідницю та світлий топ, який облягав її тонку талію та груди.
До слова, уже вкотре знаменитість показала, що може обійтись без бюстгальтера. Доповнив облаз клатч від Jimmy Choo.
«Це найніжніша модель, яку я знаю. Як же круто вона вдягається», - прокоментували прихильники зірки подіуму.
«Природній макіяж так личить Розі. А цей бюст!» - також з’явилось у коментарях.
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