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Путінський найманець Пушилін вирішив включити Донбас до РФ

Аня Мартинюк 13 вересня 2019, 07:38
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Путінський найманець Пушилін вирішив включити Донбас до РФ

Денис Пушилін заявив, що «ДНР» націлена максимально інтегруватися в російський простір.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 вересня, стало відомо, що ватажок «ДНР» Денис Пушилін зробив чергову пропагандистську заяву. За його словами, головною метою так званої «республіки» є входження до складу РФ.

«В ідеалі - увійти до складу Росії на правах федеративної округу», - додав він.

За словами пропагандиста Кремля, «народ Донбасу» вітає підписання президентом РФ Володимиром Путіним указу про видачу російських паспортів жителям «ЛДНР» за спрощеною системою.

Нагадаємо, раніше жителі окупованого Донбасу зізнались, що процедура отримання паспорта хоч і спрощена, РФ бере забагато зборів, які їм не під силу оплатити.

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