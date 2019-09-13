Теща притули наїхала на людей та зробила їх винними

Аня Мартинюк 13 вересня 2019, 07:04

Юрист Юрій Сухов заявив, що теща Сергія Притули звинуватила матір та сина у тому, що вони не захотіли брати допомогу на лікування. Як відомо, жінка наїхала на сім’ю.

Новину передає «Преса України».

З’явилися нові деталі ДТП за участі тещі відомого шоумена Сергія Притули. Мова йде про Лілію Сопельник, яка 22 серпня, керуючи позашляховиком, різко здала назад у дворі будинку на Дніпровській Набережній. Порушниця зазначила, що нібито переплутала педалі.

Автомобіль переїхав матір та її 9-річного сина - Анжелу Печенезьку та Ростислава. Останніх буквально діставали з-під авто.

Адвокат Юрій Сухов розповів про нові деталі події. За його словами, сім'я Сопельник нібито звинуватила потерпілих у відмові приймати пропозицію матеріальної допомоги. При цьому юрист зауважив, що пропозиція взяти допомогу на лікування поступили через 5 днів після аварії.

«Також потерпілі виявляється винні в тому, що пізно зареєстрували рахунок для збору коштів на лікування! І виявляється вони не мають права отримувати кошти на лікування від інших людей, крім громадянки Сопельник і її родичів. Скажу так - закон не зобов'язує потерпілу сторону приймати допомогу від підозрюваного. І приймати таку допомогу чи ні вирішує тільки потерпілий, а не його адвокат. І своє рішення про прийняття допомоги потерпілий може повідомити не в одну мить, як це комусь хочеться! Після таких подій люди можуть тривалий час бути в стані афективності», - додав він.