Шарій нагадав, що «Слуга народу» обіцяла робити з кнопкодавами (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 13 вересня 2019, 06:30

Анатолій Шарій заявив, що «слуги народу» напередодні виборів обіцяли карати кнопкодавів. Тим не менше, кроків в цей бік зроблено не було. Журналіс також звернув увагу на ще один цікавий момент у цьому питанні.

Новину передає «Преса України».

Журналіст та блогер Анатолій Шарій прокоментував перші випадки кнопкодавства у Раді. У своєму відеоблозі він зазначив, що президентська фракція «Слуга народу» давала обіцянку після зняття депутатської недоторканності забирати мандати у нардепів, які кнопкодавили.

Шарій також звернув увагу на те, що «Слуга народу» не зняла мандати з двох своїх депутатів, які й були помічені за кнопкодавством. Зокрема, Сергій Литвиненко, як зазначив журналіст, був директором спирт заводу в Рівненській області. Завод, як відомо, активно порушує екологічне законодавство.

Інший порушник – Олександр Ковальов й взагалі пригрозив журналістам, які піймали його за кнопкодавством.