Гривня зміцнюється перед різким ослабленням – експерт

Аня Мартинюк 12 вересня 2019, 23:03

Михайло Ребрик попередив, що цієї осені можна очікувати зміну курсу гривні до долара на користь американської валюти. Стало відомо, скільки готова втратити нацвалюта.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 вересня, старший аналітик «Райффайзен Банку Аваль» Михайло Ребрик дав свій коментар з приводу курсу гривні до провідної іноземної валюти – долара США. За його прогнозом, у другій половині осені нацвалюта ослабне до 25,5-26,5 грн за долар. Крім того, курс може навіть просунутись до позначки 27,5 грн за долар.

Ребрик пояснив, з чим це може бути пов’язано. Так, гривня може ослабнути через «сезонне збільшення активності імпортерів, ослаблення продажів валюти з боку нерезидентів-інвесторів в ОВДП та активізацію покупки валюти з їх боку для конвертації отриманих купонних платежів».

Тим не менше експерт переконаний, що курс може стабілізуватися після підписання нової угоди з МВФ.

До слова, сьогодні, 12 вересня, офіційний курс гривні до долара становить 24,96 грн. Нацвалюта ослабла на 8 копійок.