Столична бухгалтерка сім років отримувала зарплату за неіснуючого співробітника

Аня Мартинюк 12 вересня 2019, 22:27

У Києві викрили шахрайку, яка, користуючись службовим становищем, придумала, як отримувати дві зарплати. Стало відомо, що тепер на неї чекає.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 вересня, стало відомо, що уже колишня бухгалтерка НПУ імені М.П. Драгоманова протягом 7 років начисляла собі зарплату за співробітника, якого просто не існувала. Так, ім’я та інші персональні дані «робітника» вона придумала сама.

Про це розповіли у прес-службі прокуратури Києва.

«В 2012 році з метою заволодіння грошовими коштами, виділеними державою на зарплату працівникам закладу, підозрювана придумала неіснуючу особу, відомості про яку внесла в програмне забезпечення для автоматизованого розрахунку заробітної плати», - йдеться у повідомленні.

В результаті жінка завдала збитки державі на суму майже 800 тисяч гривень. Дії бухгалтерки кваліфіковані за ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 2, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 362 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману). До слова, відомо, що зловмисниця уже повернула частину вкрадених грошей - 500 тис. грн.