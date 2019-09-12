За ляпання язиком ВРУ забанила Геращенко – Онищенко

Аня Мартинюк 12 вересня 2019, 21:44

Ірина Геращенко не зможе приходити у вРУ протягом 5 днів. Стало відомо, за що покарали ПЄСівку.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 вересня, політик Олександр Онищенко заявив, що представниця партіє ПЄС Петра Порошенка Ірина Геращенко заслужила заборону брати участь в 5 пленарних засіданнях ВРУ. Про це Онищенко написав у соцмережі.

«Ірина Геращенко в бані. Не купається в смислі, протягом 5 пленарних днів їй заборонили відвідувати засідання ВРУ. Регламентний комітет вирішив підтримати заборону», - написав він у соцмережі.

Онищенко нагадав, що Геращенко продовжує «ляпати своїм язиком як помелом». Так, нещодавно з трибуни ВРУ прихильниця Порошенка назвала депутатів фракції «Слуга народу» «зеленими чоловічками».

«Вони образилися і видалили її на 5 днів. Справедлива відплата за озвучену дурість, але можна було і на довше заборонити. Тим часом в ПЄС Петра Порошенка обурення. «Кінець демократі», «антиконституційне рішення» і все в такому дусі», - додав політик.