За ляпання язиком ВРУ забанила Геращенко – Онищенко

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Ірина Геращенко не зможе приходити у вРУ протягом 5 днів. Стало відомо, за що покарали ПЄСівку.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 вересня, політик Олександр Онищенко заявив, що представниця партіє ПЄС Петра Порошенка Ірина Геращенко заслужила заборону брати участь в 5 пленарних засіданнях ВРУ. Про це Онищенко написав у соцмережі.
«Ірина Геращенко в бані. Не купається в смислі, протягом 5 пленарних днів їй заборонили відвідувати засідання ВРУ. Регламентний комітет вирішив підтримати заборону», - написав він у соцмережі.
Онищенко нагадав, що Геращенко продовжує «ляпати своїм язиком як помелом». Так, нещодавно з трибуни ВРУ прихильниця Порошенка назвала депутатів фракції «Слуга народу» «зеленими чоловічками».
«Вони образилися і видалили її на 5 днів. Справедлива відплата за озвучену дурість, але можна було і на довше заборонити. Тим часом в ПЄС Петра Порошенка обурення. «Кінець демократі», «антиконституційне рішення» і все в такому дусі», - додав політик.
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