У Польщі напередодні виборів вирішили підняти мінімалку

Аня Мартинюк 12 вересня 2019, 21:16

Польська влада вирішила порадувати працююче населення. Так, йому пообіцяли збільшення мінімальної зарплати. Стало відомо, скільки зароблятимуть поляки та українці.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 вересня, стало відомо, що з 1 січня 2020 року мінімальна зарплата у Польщі може зрости на 350 злотих, що еквівалентно близько 90 доларів. Так, вона становитиме 2,6 тис. злотих, тобто приблизно $660.

Відповідну заяву зробив голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецкій. Так, підняття мінімалки було анонсовано на тлі майбутніх парламентських виборів в країні, які заплановані на 13 жовтня.

«Мінімальна зарплата з наступного року складе 2600 злотих, а від 1 січня 2021 - 3000 злотих. Звичайно, це буде в тому випадку, якщо виборці доручать нам місію і надалі керувати країною, що буде визначатися найближчим часом», - наголосив він.

До слова, мінімальна оплата години праці у Польщі наразі становить 14,7 злотих, тобто $3,6.