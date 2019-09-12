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У Польщі напередодні виборів вирішили підняти мінімалку

Аня Мартинюк 12 вересня 2019, 21:16
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У Польщі напередодні виборів вирішили підняти мінімалку

Польська влада вирішила порадувати працююче населення. Так, йому пообіцяли збільшення мінімальної зарплати. Стало відомо, скільки зароблятимуть поляки та українці.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 вересня, стало відомо, що з 1 січня 2020 року мінімальна зарплата у Польщі може зрости на 350 злотих, що еквівалентно близько 90 доларів. Так, вона становитиме 2,6 тис. злотих, тобто приблизно $660.

Відповідну заяву зробив голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецкій. Так, підняття мінімалки було анонсовано на тлі майбутніх парламентських виборів в країні, які заплановані на 13 жовтня.

«Мінімальна зарплата з наступного року складе 2600 злотих, а від 1 січня 2021 - 3000 злотих. Звичайно, це буде в тому випадку, якщо виборці доручать нам місію і надалі керувати країною, що буде визначатися найближчим часом», - наголосив він.

До слова, мінімальна оплата години праці у Польщі наразі становить 14,7 злотих, тобто $3,6.

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