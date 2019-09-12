Апокаліпсис на Багамах: 2500 людей зникли безвісти

Аня Мартинюк 12 вересня 2019, 20:34

Ураган Доріан спричинив хаос на Багамських островах. Людські жертви та матеріальні збитки просто колосальні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 вересня, стало відомо, що нищівний ураган Дораін наробив великої шкоди на Багамських островах. За даними Національного агентство з надзвичайних ситуацій архіпелагу (NEMA), близько 2500 людей вважаються зниклими безвісти.

Прес-секретар NEMA Карл Сміт сказав журналістам, що частина зниклих безвісти може врешті бути знайдена.

«На даний момент в реєстрі уряду Багамських островів (зниклих безвісти) зареєстровано приблизно 2500 осіб. Цей список ще не перевіряється урядовими документами щодо того, хто перебуває у притулках чи кого евакуювали», - додав він.

За попередніми даними, деяких людей могли евакуювати до реєстрації. Також відомо, що близько 76 000 людей постраждали. Про це заявили в Міжнародній організації міграції ООН (МОМ), посилаючись на офіційні повідомлення.

На жаль, кількість жертв урагану Доріан зросла до 50 осіб. До слова, матеріальні збитки оцінили в суму від 3,5 до 6,5 мільярдів доларів США.