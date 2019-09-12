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Вінні Харлоу бореться з плямистим обличчям за допомогою капель для очей

Аня Мартинюк 12 вересня 2019, 14:10
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Вінні Харлоу бореться з плямистим обличчям за допомогою капель для очей

25-річна Вінні Харлоу показала, як доглядає за своєю незвичною шкірою. Як виявилось, знаменитість змушена використовувати каплі для очей не за призначенням.

Новину передає «Преса України».

Відома модель Вінні Харлоу записала відео, на якому вона демонструє догляд за шкірою обличчя. Як відомо, вона має плямисту шкіру через вітіліго – порушення пігментації. За словами 25-річної знаменитості, якщо на її шкірі з’являються почервоніння, вона використовує каплі для очей. А саме на світлих ділянках шкіри.

До слова, відео було опубліковано на сайті модного глянцю Vogue і воно набуває шаленої популярності.

«І дійсно, звичайнісінькі каплі для очей можна використовувати для цього. Однак, перед тим як таке радити, треба проконсультуватись з дерматологом», - прокоментували у Мережі.

 

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