Скромна особистість із Запоріжжя сяде в м'яке крісло в уряді

Аня Мартинюк 12 вересня 2019, 13:40

ЗМІ продовжують розглядати ближче, хто рветься до влади при президенті Володимиру Зеленському. На цей раз під прицілом Політека опинилась Ольга Лебедєва.

Хто така Ольга Лебедєва?

Знайомтеся, Ольга Лебедєва. Мешканка Запоріжжя планує зайняти посаду радника з питань комунікацій Служби Віце-прем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації.

Журналісти дізналися, чим зараз володіє потенційна чиновниця. Отже, в рідному Запоріжжі у неї є квартира, площа якої 52 квадратних метра. Ділить вона квадратні метри з паном Юрієм Лебедєвим. Журналісти припустили, що це може бути її батько.

У декларації Лебедєвої більше ніякого майна не вказано. Доходи у претендентки на ключову посаду раніше були скромними. Зокрема вона зазначила, що в минулому році заробила всього 32063 гривні. Місце роботи зазначено «ФОП Лавриненко Жанна Миколаївна». За попередніми даними, ФОП займається готелями та іншими місцями для тимчасового проживання. Крім цього ФОП забезпечує трудовими ресурсами і організовує торгові виставки, конгреси.

Все добре чи все погано?

На сьогодні поки зрозуміло, що про дану особистості інформації мало. Проте відомо, що відповідного досвіду роботи, який допоміг би їй освоїться на посаді радника з питань комунікацій Служби Віце-прем'єр-міністра - міністра цифровий трансформації, поки немає.

Як зазначають ЗМІ, раніше опозиціонер з РФ Ілля Пономарьов відзначав, що прихід до влади в Україні молодих і недосвідчених людей можна вважати більше плюсом, ніж мінусом.

За його словами, всі колись з чогось починали. Залишається почекати, щоб побачити, наскільки «свіжа кров» буде справлятися зі своїми новими обов'язками і чи буде здатна визнавати свої помилки. При цьому Ілля Пономарьов підкреслив, що головне тут мати ідею. А у цих людей він ідею бачить.

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