Вінні Харлоу бореться з плямистим обличчям за допомогою капель для очей 14:10
Скромна особистість із Запоріжжя сяде в м'яке крісло в уряді 13:40
Зірвався й побіг на сцену: У Мережі посміялись з Варчука на Х-фактор 12:57
Депутати ВРУ врятували «євробляхерів» від передчасних штрафів 11:51
Супрун висміяли за реакцію на проведення аудиту МОЗ за час її правління 11:09
Конопкодава зі «Слуги народу» вичитали за «злочин» (ВІДЕО) 10:31
Зеленський позбавив «ПЄСівців» Герасимова і Ар'єва дипломатичних рангів 12:08
Українські журналісти зганьбились на прес-конференції з Сенцовим та Кольченком (ВІДЕО) 09:03
Українці можуть розраховувати на бездощову та теплу погоду 08:20
Істерика кнопкодава Ковальова: Нардеп пригрозив журналістам (ВІДЕО) 07:42
Шарій звернув увагу на жалюгідну поведінку Павла Гриба (ВІДЕО) 07:08
Бужанський про ЦВК: Буду радий, коли їх виженуть до бісової матері 06:36
Полотер подкупает не только размером и легкостью управления 06:18
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
ЗМІ продовжують розглядати ближче, хто рветься до влади при президенті Володимиру Зеленському. На цей раз під прицілом Політека опинилась Ольга Лебедєва.
Знайомтеся, Ольга Лебедєва. Мешканка Запоріжжя планує зайняти посаду радника з питань комунікацій Служби Віце-прем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації.
Журналісти дізналися, чим зараз володіє потенційна чиновниця. Отже, в рідному Запоріжжі у неї є квартира, площа якої 52 квадратних метра. Ділить вона квадратні метри з паном Юрієм Лебедєвим. Журналісти припустили, що це може бути її батько.
У декларації Лебедєвої більше ніякого майна не вказано. Доходи у претендентки на ключову посаду раніше були скромними. Зокрема вона зазначила, що в минулому році заробила всього 32063 гривні. Місце роботи зазначено «ФОП Лавриненко Жанна Миколаївна». За попередніми даними, ФОП займається готелями та іншими місцями для тимчасового проживання. Крім цього ФОП забезпечує трудовими ресурсами і організовує торгові виставки, конгреси.
На сьогодні поки зрозуміло, що про дану особистості інформації мало. Проте відомо, що відповідного досвіду роботи, який допоміг би їй освоїться на посаді радника з питань комунікацій Служби Віце-прем'єр-міністра - міністра цифровий трансформації, поки немає.
Як зазначають ЗМІ, раніше опозиціонер з РФ Ілля Пономарьов відзначав, що прихід до влади в Україні молодих і недосвідчених людей можна вважати більше плюсом, ніж мінусом.
За його словами, всі колись з чогось починали. Залишається почекати, щоб побачити, наскільки «свіжа кров» буде справлятися зі своїми новими обов'язками і чи буде здатна визнавати свої помилки. При цьому Ілля Пономарьов підкреслив, що головне тут мати ідею. А у цих людей він ідею бачить.
З приходом до влади «Слуг народу» Україна багато чого встигла. Зокрема український Кабмін став наймолодшим в Європі. Якщо коротко, то:
14:10: Вінні Харлоу бореться з плямистим обличчям за допомогою капель для очей
13:40: Скромна особистість із Запоріжжя сяде в м'яке крісло в уряді
12:57: Зірвався й побіг на сцену: У Мережі посміялись з Варчука на Х-фактор
11:51: Депутати ВРУ врятували «євробляхерів» від передчасних штрафів
11:09: Супрун висміяли за реакцію на проведення аудиту МОЗ за час її правління
10:31: Конопкодава зі «Слуги народу» вичитали за «злочин» (ВІДЕО)
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.