Зірвався й побіг на сцену: У Мережі посміялись з Варчука на Х-фактор

Аня Мартинюк 12 вересня 2019, 12:57

Святослав Вакарчук, попри те, що має трудитись у ВРУ на благо українців, не зміг втриматись від пропозиції зайнятися звичним для нього ділом – розважати людей. Так, у Мережі обговорюють шоу Х-фактор, на якому ймовірно виступив артист.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 11 вересня, стало відомо, що на сцену шоу Х-фактор міг вийти політик-співак Святослав Вакарчук. Так, з’явилось припущення, що він прикинувся учасником шоу.

В результаті артист, чий голос дуже схожий на голос Святослава, заспівав пісню, чим здивував суддів Ігоря Кондратюка, Олю Полякову, Настю Каменських та Андрія Данилка.

Чи дійсно Вакарчук вирішив всидіти на двох кріслах, політичному та музичному, стане відомо найближчим часом. Інтернет-спільнота ж поки припускає, що Вакарчук міг зважитися на такий крок, хоч і вважають його досить необережним.