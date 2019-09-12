Синоптик попередила про холодні вихідні в Україні

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Синоптик Наталія Діденко попередила, що теплі дні в Україні завершуються. Так, у вихідні прийде похолодання та дощі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 вересня, синоптик Наталія Діденко розповіла, що у найближчі вихідні в Україні стане дещо холодніше. Про це вона повідомила у соцмережі.
«Забігаю трохи наперед і одразу хочу попередити, що в суботу довготривалий приємний диктат антициклону порушить холодний атмоферний фронт. Це станеться у суботу-неділю. Фронт принесе дощі на Захід та Північ України вкупі із зниженням температури повітря», - написала вона.
Діденко додала, що такі погодні зміни можуть викликати головні болі та сонливість. Тим часом у передостанній робочий день тижня, 13 вересня, на території країни втримається суха та тепла погода, а стовпчики термометрів покажуть +24+30 градусів.
«У Києві найближчої доби опадів не передбачається, завтра вдень максимально близько +28 градусів. У столиці дощ найбільш ймовірний вночі та вранці 14 вересня», - наголосила вона.
У суботу кияни можуть розраховувати на температуру +21 градус, а в неділю +19 градусів.
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