Депутати ВРУ врятували «євробляхерів» від передчасних штрафів

Аня Мартинюк 12 вересня 2019, 11:51

Народні обранці України відстрочили введення штрафів за нерозмитнені автомобілі на європейській реєстрації. Так, «євробляхери» мають ще три місяці для проведення необхідних процедур з таким авто.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 вересня, депутати 9 скликання більшістю проголосували за відстрочення штрафів для власників автомобілів на європейській реєстрації. Так, «євробляхерам» дали ще 90 днів для того, щоб розмитнити автівку. Тобто до кінця листопада.

За відповідний законопроект свій голос «за» віддали 284 депутата. Нагадаємо, ініціатором відстрочки став президент Володимир Зеленський.

Подію прокоментував депутат та голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Ця відстрочка до кінця року і по штрафам, і за спрощеним порядком оформлення автомобілів - це останнє рішення. Більше ми до цього повертатися не будемо», - заявив він.

Нагадаємо, на українців, які мають «євробляхи» та порушили закон, можуть чекати штрафи, розміром від 85 до 170 тисяч гривень плюс конфіскація авто.