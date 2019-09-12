Супрун висміяли за реакцію на проведення аудиту МОЗ за час її правління

Аня Мартинюк 12 вересня 2019, 11:09

Максим Бужанський прокоментував реакцію Уляни Супрун. Остання, як відомо, щиро здивувалась, що Рахункова Палата має намір провести аудит МОЗ за 2016-2019 роки. Тобто у час, коли американка творила вбивчу реформу.

Новину передає «Преса України».

Депутат партії «Слуга народу» Максим Бужанський присвятив колишній виконувачці обов’язків міністра охорони здоров’я Уляні Супрун пост у соцмережі. Так, народний обранець зазначив, що Супрун обурилась через намір Рахункової Палати провести аудит МОЗ.

«Уляна, назвемо це так, Супрун, обурена наміром Рахункової Палати провести аудит МОЗ за роки її легендарної роботи.

Чому тільки мене? - запитує Уляна, демонструючи своє фантастичне почуття гумору.

Складно намагатися навчити її чогось то після всього, що між нами було, але все таки», - зазначив Бужанський.

Представник президентської партії наголосив, що «хтось повинен сказати дівчині, що все, що ДО неї, вона повинна була поставити під аудит, коли зображала з себе міністра».

«Не медициною ж вона, врешті-решт, займалася», - підсумував нардеп.

Тим часом Супрун продовжує обурюватися на своїй сторінці у соцмережі, де вона зазвичай дає поради.

«Станом на сьогодні можна констатувати, що єдині реальні дії нової влади у сфері охорони здоров‘я — це забезпечити спробу реваншу фармацевтичної мафії», - зазначила одіозна американка.