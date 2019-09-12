Конопкодава зі «Слуги народу» вичитали за «злочин» (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 12 вересня 2019, 10:31

Сергій Литвиненко став другим кнопкодавом у ВРУ 9 скликання, якого застукали на гарячому. Так, він розповів, чому вирішив проголосувати за сусіда.

Новину передає «Преса України».

Депутат «Слуги народу» Олександр Куницький піймав за кнопкодавством однопартійця Сергія Литвиненка. Останній проголосував за Олександра Скічко. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі, додавши відповідне відео.

«Друзі, коли я балотувався до Верховної Ради, то обіцяв Вам своїм виборцям, боротись з таким ганебним явищем як кнопкодавство. Тому коли я побачив в мережі відео, як мій колега та однопартієць - Сергій Литвиненко проголосував за Олександра Скічка, я не зміг промовчати та пішов до нього, щоб вияснити його мотиви та його вчинок», - зазначив він.

Так, з відео видно, що Литвиненко розгубився, коли до нього підійшов Куницький. Він заявив, що хвилювався і знав, як саме хотів проголосувати Скічко.

«Ми були змушені. Ми хотіли, щоб більшість була. Я переживав за це. Ми спілкувалися з ним. Він сказав, що думка була така ж», - заявив нардеп.

Як повідомлялось раніше, за кнопкодавством застукали Олександра Ковальова. Останній навіть пригрозив журналістам, які викрили його.