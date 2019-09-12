Україна втратила ще двох захисників

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Війна на сході України продовжується. На жаль, українська сторона знову понесла втрати.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 вересня, стало відомо, що в районі проведення ООС загинули два військовослужбовця ЗСУ. Обставини трагедії встановлюються. Командування операції висловило співчуття сім’ям загиблих.
Також зазначається, що за минулу добу російські найманці 18 разів відкривали вогонь. У дію пійшло озброєння БМП, гранатомети різних систем, снайперська та стрілецька зброя.
«Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню», - йдеться у повідомлення.
Відомо, що ворог задіяв протитанковий гранатомет.
11:09: Супрун висміяли за реакцію на проведення аудиту МОЗ за час її правління
10:31: Конопкодава зі «Слуги народу» вичитали за «злочин» (ВІДЕО)
12:08: Зеленський позбавив «ПЄСівців» Герасимова і Ар'єва дипломатичних рангів
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