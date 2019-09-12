Україна втратила ще двох захисників

Аня Мартинюк 12 вересня 2019, 09:55

Війна на сході України продовжується. На жаль, українська сторона знову понесла втрати.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 вересня, стало відомо, що в районі проведення ООС загинули два військовослужбовця ЗСУ. Обставини трагедії встановлюються. Командування операції висловило співчуття сім’ям загиблих.

Також зазначається, що за минулу добу російські найманці 18 разів відкривали вогонь. У дію пійшло озброєння БМП, гранатомети різних систем, снайперська та стрілецька зброя.

«Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню», - йдеться у повідомлення.

Відомо, що ворог задіяв протитанковий гранатомет.