Зеленський позбавив «ПЄСівців» Герасимова і Ар'єва дипломатичних рангів

Аня Мартинюк 11 вересня 2019, 12:08

Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення представників партії Петра Порошенка дипломатичних рангів. Він також знайшов, кому відповідний ранг присвоїти.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 вересня, український президент Володимир Зеленський позбавив дипломатичних рангів депутатів партії Петра Порошенка «Європейська солідарність». Мова йде про Артура Герасимова і Володимира Ар'єва.

Так, Зеленський поставив підпис під відповідним указом № 680. Як відомо, Ар'єв і Герасимов мали дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла.

Одночасно Зеленський присвоїв рангу надзвичайного і повноважного посла Георгію Логвинському.