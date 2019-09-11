Фотомодель Ніколь Остін вигуляла напівпрозору сукню

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40-річна фотозірка Ніколь Остін знову показала своє модельне тіло у спокусливому наряді. Знаменитість обрала сукню, білизна для якої не передбачалась.
Новину передає «Преса України».
За даними іноземних ЗМІ, 40-річна фотомодель зі США Ніколь Остін здивувала екстравагантним нарядом. Вона з’явилась у чорній напівпрозорій сукні на ОК! NYFW Party. Знаменитість має доволі пропорційні форми, зокрема міцний бюст, який легко можна розгледіти під сітчатою сукнею.
Сукня без рукавів була прикрашена візерунками зі страз.
«Рокова жінка. Шкіра обличчя взагалі нереальна. Навіть не знаю, на чому зупинити погляд», - прокоментували у Мережі.
До слова, фотозірка одружений з репером Ice-T.. У пари є чотирирічна дочка Шанель.
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