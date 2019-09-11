У жовтні українці попрощаються з дрібними монетами

Аня Мартинюк 11 вересня 2019, 10:53

Нацбанк дав добро на вилучення з обігу найдрібніших монет. Мова йде про монети 1, 2 та 5 копійок.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 вересня, стало відомо, що Нацбанк вирішив вивести з обігу дрібні монети. А саме з 1 жовтня цього року. Як зазначено у прес-службі банку, буде запропоновано застосовувати правила округлення загальної суми в чеку. А саме до цифри, кратної 10 копійкам.

В результаті українці поступово попрощаються з монетами номіналом 1, 2 та 5 копійок.

«З 1 жовтня ці монети не будуть приймати при готівковому розрахунку за товари та послуги, регулятор почне їх вилучати. Обміняти ці монети можна буде у всіх відділеннях українських банків до 30 вересня 2020 року, а у Нацбанку та відділеннях «Ощадбанку», «Приватбанку» і «Райфайзен Банку» до 30 вересня 2022 року», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше зазначалось, що НБУ припиняє випуск монет номіналом 25 копійок. Причина – вартість їх виготовлення більша за номінальну вартість.