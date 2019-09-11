Лікарі назвали прості способи запобігти розвитку раку

Аня Мартинюк 11 вересня 2019, 10:15

Рак – одна із найстрашніших хвороб. Тим не менше, лікарі та вчені дійшли до спільного висновку, що підкоректувавши свої звички, можна запобігти захворюванню.

Новину передає «Преса України».

Британські вчені та лікарі стверджують, що приблизно чотири з 10 випадків раку можна було запобігти. Так, вони розповіли, як саме. Людям рекомендовано не лише відмовитись від паління та солодких напоїв. Їм рекомендовано ще й посміхатися. Дослідження показують, що сміх зміцню єімунну систему і зменшує кількість гормонів стресу.

Лікарі рекомендують контролювати вагу, адже люди з ожирінням частіше піддаються раку. Спорт, довгі прогулянки, танці – це все допомагає людині залишатись здоровою. Біг може зменшити ризик розвитку раку - особливо матки, кишечника та легенів.

Пиво в помірній кількості може захистити від бактерії Helicobacter pylori - яка пов'язана як з виразкою, так і з раком шлунка. Користуватися домашніми хімічними засобами для прибирання треба обережно. Обов’язково працювати з ними треба у рукавичках. Не лишнім буде захистити ротову порожнину та ніс від вдихання непотрібних організму речовин.

Спати потрібно у повній темряві, оскільки це сприяє здоровому рівню гормону сну - мелатоніну, який може перешкоджати розвитку деяких видів раку. Ще одна порада, не варто постійно захищатися від сонячного проміння. 10-15 хвилин сонячних ван на день дадуть достатню кількість такого корисного та дефіцитного вітаміну D.

Вживання в їжу всього чотирьох бразильських горіхів на день може допомогти знизити ризик винекнення раку сечового міхура, легенів та кишечника. Страви з часником в 12 разів зменшують ризик виникнення раку шлунка.

Ароматичні свічки виділять шкідливі формальдегіди. Тому варто бути з ними обережнішими.