Озвучено ціни на нові iPhone 11

Аня Мартинюк 11 вересня 2019, 09:39

Компанія Apple продовжує втамовувати спрагнілих любителей айфонів. Новинки iPhone 11 уже були представлені. Стало відомо, скільки вони коштують та чим вони особливі.

Новину передає «Преса України».

Поки критики компанії Apple стверджують, що нові айфони не варті уваги й тим більше ваших грошей, посилаючись на різке зниження попиту на продукцію, каліфорнійський гігант продовжує оновлювати найпопулярніший у світі телефон.

10 вересня відбулась презентація трьох iPhone. Вартість на iPhone 11 Pro становить 999 доларів, Pro Max з трьома камерами 1099 доларів. iPhone 11 обійдеться в 699 доларів.

До слова, найдешевший айфон має 6,1-дюймовий дисплей, моделі iPhone 11 Pro та Pro Max поставляються з 5,8-дюймовим або 6,5-дюймовим дисплеєм. У компанії Apple уже традиційно запевняють, що новинки найпотужніші.