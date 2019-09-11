Українські журналісти зганьбились на прес-конференції з Сенцовим та Кольченком (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 11 вересня 2019, 09:03

Журналісти, яким випала можливість задати запитання колишнім політв’язням Сенцову та Кольченку, не змогли блиснути інтелектом. Так, вони задавали примітивні запитання.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 10 вересня, експолітв’язні Олег Сенцов та Олександр Кольченко дали першу прес-сконференцію. Вона тривала понад дві години, але, на жаль, більшість запитань від журналістів були недолугими.

Зокрема, Сенцова та Кольченка питали, який фільм вони хотіли б подивитись, що їли після звільнення, які листи отримували, коли були у неволі і так далі. В результаті сам Олег Сенцов попросив так званих журналістів не задавати пустих запитань.

Блогер Анатолій Шарій в свою чергу розкритикував представиків ЗМІ, зауваживши, що деякі дійсно цікаві запитання все ж прозвучали, однак від його журналістів.

Тим не менше, логічні запитання були активно розкритиковані. Зокрема, Сергіэм Грішиним з «РБК-Україна».

«Курка Шарія на гів** виходить тупістю», - написав він.

«Угу, шарії і правовий контроль , видно будуть монтувати та розганяти якийсь трешак», - додала в свою чергу Оксана Романюк з Інституту масової інформації.