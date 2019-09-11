Українці можуть розраховувати на бездощову та теплу погоду

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Українські синоптики розповіли про синоптичну картину в Україні. Так, осінь порадує теплом та відсутністю опадів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 вересня, синоптична картина в Україні обіцяє бути бездощовою та теплою. Про це розповіла синоптик Наталія Діденко. За її словами, на всій території країни стовпчики термометрів покажуть від +25 до +29 градусів. Крім того,суху та малохмарну погоду в Україні зумовлять два антициклони зі сходу та заходу.
«Вітер - східний і південно-східний, слабкий, від 3 до 8 метрів в секунду», - додала синоптик.
У Києві буде максимально комфортно. Сухо, ясно та +27 градусів. За прогнозом синоптика, тепла погода втримається до найближчих вихідних.
До слова, інший український синоптик Леонід Горбань зазначив, що 11-13 вересня в Україні все ж пройдуть дощі. За його словами, справжня осінь з дощами прийде в Україну в жовтні.
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