Істерика кнопкодава Ковальова: Нардеп пригрозив журналістам (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 11 вересня 2019, 07:42

У ВРУ піймали першого кнопкодава. Ним виявився Олександр Ковальов. Останньому такий хід подій не сподобався і він відповів журналісту погрозами.

У новій Раді зловили першого кнопкодава

Сьогодні, 11 вересня, стало відомо, що громадський рух «Чесно» розцінив як загрозу слова та дії поведінку мажоритарника-самовисуванця з Донецької області Олександра Ковальова. Останній, як відомо, був застуканий за кнопкодавством.

«У кулуарах парламенту Ковальов підійшов до журналістів «Чесно» з питанням, навіщо опублікували новину про порушення ним процедури під час голосування. Нардеп запитав місце народження журналістів, сфотографував журналіста Олександра Саліженко на свій телефон і відправив фото комусь в месенджері», - розповіли представники «Чесно».

Журналісти також поцікавились, чи розцінювати його дії як загрозу. В результаті Ковальов відповів: «Ми ще зустрінемося і докладно про це поговоримо».

«Рух «Чесно» розцінює це як загрозу нашим журналістам за виконання професійної діяльності відповідно до статті 345-1 КК України «Погроза або насильство щодо журналіста», відповідно до чого було подано заяву про злочин до правоохоронних органів», - відзначили в «Чесно».