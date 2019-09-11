Істерика кнопкодава Ковальова: Нардеп пригрозив журналістам (ВІДЕО)

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У ВРУ піймали першого кнопкодава. Ним виявився Олександр Ковальов. Останньому такий хід подій не сподобався і він відповів журналісту погрозами.
У новій Раді зловили першого кнопкодава
Сьогодні, 11 вересня, стало відомо, що громадський рух «Чесно» розцінив як загрозу слова та дії поведінку мажоритарника-самовисуванця з Донецької області Олександра Ковальова. Останній, як відомо, був застуканий за кнопкодавством.
«У кулуарах парламенту Ковальов підійшов до журналістів «Чесно» з питанням, навіщо опублікували новину про порушення ним процедури під час голосування. Нардеп запитав місце народження журналістів, сфотографував журналіста Олександра Саліженко на свій телефон і відправив фото комусь в месенджері», - розповіли представники «Чесно».
Журналісти також поцікавились, чи розцінювати його дії як загрозу. В результаті Ковальов відповів: «Ми ще зустрінемося і докладно про це поговоримо».
«Рух «Чесно» розцінює це як загрозу нашим журналістам за виконання професійної діяльності відповідно до статті 345-1 КК України «Погроза або насильство щодо журналіста», відповідно до чого було подано заяву про злочин до правоохоронних органів», - відзначили в «Чесно».
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