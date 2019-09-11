Шарій звернув увагу на жалюгідну поведінку Павла Гриба (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 11 вересня 2019, 07:08

Анатолій Шарій запропонував українцям ближче познайомитись з персоною колишнього політв’язня Павла Гриба. Останній, як виявилось різко одужав по прибуттю в Україну. Блогер також нагадав, чим «прославився» Гриб.

Новину передає «Преса України».

Журналіст та блогер Анатолій Шарій звернув увагу на ще одного цікавого кадра, який був повернений в Україну під час обміну полоненими. У своєму блозі він розповів про Павла Гриба, який по прильоту відмовився потиснути руку президенту Володимиру Зеленському. І навіть більше, хлопець спочатку навіть не підійшов до українського лідера.

Шарій також нагадав, що поки Гриб був у в’язниці, ЗМІ розповідали, що він ледве не помирає, зокрема, має проблеми із серцем та майже остаточно втратив зір. Журналіст додав відеоматеріали, які підкріплюють сумнівну репутацію Гриба. Зокрема, відео з дівчиною, через яку він потрапив у полон.

У Мережі викривальний ролик Шарія оцінили.

Як повідомлялось раніше, Анатолій Шарій звернув увагу на потенційного молодого терориста, якого РФ видала Україні.