Шарій звернув увагу на жалюгідну поведінку Павла Гриба (ВІДЕО)

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Анатолій Шарій запропонував українцям ближче познайомитись з персоною колишнього політв’язня Павла Гриба. Останній, як виявилось різко одужав по прибуттю в Україну. Блогер також нагадав, чим «прославився» Гриб.
Новину передає «Преса України».
Журналіст та блогер Анатолій Шарій звернув увагу на ще одного цікавого кадра, який був повернений в Україну під час обміну полоненими. У своєму блозі він розповів про Павла Гриба, який по прильоту відмовився потиснути руку президенту Володимиру Зеленському. І навіть більше, хлопець спочатку навіть не підійшов до українського лідера.
Шарій також нагадав, що поки Гриб був у в’язниці, ЗМІ розповідали, що він ледве не помирає, зокрема, має проблеми із серцем та майже остаточно втратив зір. Журналіст додав відеоматеріали, які підкріплюють сумнівну репутацію Гриба. Зокрема, відео з дівчиною, через яку він потрапив у полон.
У Мережі викривальний ролик Шарія оцінили.
Як повідомлялось раніше, Анатолій Шарій звернув увагу на потенційного молодого терориста, якого РФ видала Україні.
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