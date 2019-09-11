Бужанський про ЦВК: Буду радий, коли їх виженуть до бісової матері

Аня Мартинюк 11 вересня 2019, 06:36

Максим Бужанський нагадав про підлу бездіяльність ЦВК під час виборів. Так, він наголосив, що представники ЦВК не зробили нічого аби забезпечити чесні вибори.

Новину передає «Преса України».

Депутат ВРУ від президентської партії «Слуга народу» Максим Бужанський зауважив, що ЦВК не зробила нічого, щоб вибори в Україні пройшли чесно. Сьогодні, 11 вересня, на своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що ця організація зробила все, аби ускладнити процес.

«Знаю про що кажу, у мене на окрузі було 6 клонів Слуги народу і ні до одного з них не було ні найменших питань, ні до ооо СН, ні до пп СН. ЦВК і вухом не вела, і так було абсолютно по всій країні. Нахабні тварюки, які навіть тоді, коли Порошенко полетів до диявола на виборах були впевнені, що вони можуть продовжувати валяти дурня», - зазначив депутат.

Підсумовуючи він додав, що буде дуже радий, коли представників комісії «виженуть до чортової матері».

«Саме так і уявляю собі справедливість. В ідеалі, було б непогано ще й з вовчим квитком, мінілюстрацією, 150 років поза владою, за цей час повинні відчути», - завершив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запланував розпустити ЦВК. Так, у своєму поданні до ВРУ він зазначив, що «Комісія неодноразово проявляла недостатню виваженість або навіть політичну упередженість».