В Україні виросла цибуля-рекордсменка

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В Україні зафіксували новий рекорд. Житель міста Буча виростив майже двокілограмову цибулю.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 вересня, стало відомо, що у Бучі виросла найбільша цибулина в Україні. Житель Бучі Олександр Шкідченко, виростив овоч. В результаті цибулина потрапила в книгу національних рекордів України.
Відповідну інформацію надали у прес-службі Національного реєстру рекордів. Так, цибуля важить 1,8 кг, а її окружність - 53 см.
Нагадаємо, 23 серпня, у День прапора України, у Херсоні створили унікальний стяг з підписами учасників АТО та ООС. Його довжина становила 152 метри 40 сантиметрів.
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