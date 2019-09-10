Дочку Джонні Деппа помітили в жарких обіймах з хлопцем

Аня Мартинюк 10 вересня 2019, 12:54

Лілі-Роуз Депп застукали на відпочинку у компанії друзів на катері. Папараці зробили декілька знімків.

Новину передає «Преса України».

За даними іноземних ЗМІ, 20-річна дочка Джонні Деппа та Ванесси Параді Лілі-Роуз відпочила на острові Капрі разом зі своїм хлопцем, 23-річним Тімоте Шаламетом.

Пара та декілька їх друзів відпочивали на борту розкішного судна. При цьому Лілі-Роуз не соромилась пристрасно цілувати та обіймати коханого. Як відомо, пара перебуває у стосунках з 2018 року, однак офіційного підтвердження своїх стосунків не давала.

Варто зазначити, що Лілі-Роуз обрала для відпочинку леопардовий купальник бікіні. Тімоте ж красувався у червоних трусах.

До слова, Тимоте, як і Лілі-Роуз, має американо-французьких батьків. Однак, його мама американська, а тато – француз. У Лілі-Роуз все навпаки.