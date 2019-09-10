Україна має по краплі видавлювати з себе Порошенка - політолог

Аня Мартинюк 10 вересня 2019, 12:17

Олександр Кочетков заявив, що в Україні йде інформаційна війна між прихильниками Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Крім того, політолог дав пораду обом сторонам.

Новину передає «Преса України».

Політолог Олександр Кочетков зробив гучну заяву. За його словами в Україні йде громадянська війна. Так, він мав на увазі інформаційну громадянську війну.

«Чи не колаборанти воюють з патріотами, свої інформаційно-пропаґандивно воюють зі своїми. Патріоти проти патріотів. Всі начебто за суверенну незалежну процвітаючу Україну. Але одні схиляються перед вождем хоч і в пом'ятому костюмі, але при краватці. Другі шаленіють від непоказного хлопця, яким насилу стримує простонародні сльози, зустрічаючи військовополонених, що повернулися», - зазначив він у соцмережі.

За словами Кочеткова, він вражений настільки успішно колишній президент Петро Петро Порошенко транслював свою поведінкову матрицю на своїх прихильників.

«Більшість з них бачило ПОП лише в ящику, але вони з дивовижною точністю копіюють його манеру брехати, лицемірити, викручуватися, приписувати собі чужі успіхи і навішати на супротивників те, в чому вони не винні. Не переконувати незгодного, а тиснути на нього, а якщо не піддається, то намагатися образити, принизити, виваляти в грязі», - додав політолог.

Він особливо наголосив, що у прихильників колишнього і нинішнього президентів в головах різні України.

«І ці дві України не здатні співіснувати в одному інформаційному просторі. І адепти обох Україн щиро переконані, що противна сторона веде країну до загибелі», - підкреслив він.

Для прикладу Кочетков згадав про «Мінськ», укладений Порошенком, та обмін полоненими, які для порохолюбів є великим подвигом, і «Мінськ» та звільнення полонених Зеленського, які для тих же самих порохолюбів – це зрада і крах.

Підсумовуючи він зазначив, що відмінність між прихильниками Порошенка і Зеленського очевидна. Перші панують у минулому, а другі – у майбутньому.

«І якщо ми дійсно хочемо стати цивілізованою країною, нам доведеться по краплі видавлювати з себе Порошенка. Як гній. Всім нам, незалежно від нинішніх уподобань», - завершив він.