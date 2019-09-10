Депутат Бужанський та інтернет-спільнота дружно висміяли Вакарчука

Аня Мартинюк 10 вересня 2019, 11:40

У Мережі почали жартувати зі Святослава Вакарчука, який не так давно почав проявляти себе у ролі політика під крилом Порошенко.

Новину передає «Преса України».

Відомий письменник, а нині депутат ВРУ Максим Бужанський присвятив лідеру партії «Голос» Святославу Вакарчуку пост у соцмережі. Так, він висміяв останнього.

«Вакарчук відчув у собі зовнішнього політика і хотів би отримати від Президента запитання. Пора сказати хлопцю, що по-українськи, ответы – це відповіді. До речі, готовий щось-там підтримати, але поки не зрозумів що саме», - зазначив він.

Інтернет-спільнота в свою чергу теж почала жартувати з Вакарчука.

«Не досидить до грудня, рвоне в джунглі, на корпоративи», - з’явилось у коментарях.

«Ось не правий ти. Слава звик, що йому дають методичку з «запитання і відповідями». І він просто намагається сказати, що прийшла тільки половина методички і він би хотів отримати другу», - пожартували у Мережі.

«А він ще не говорив, що не всі можуть з упевненістю дивитися в завтрашній день))))» - також з’явилось у коментарях.

«Може, Вакарчук хоче, щоб президент його про щось запитав?:)» - поцікавилась інтернет-спільнота.

«Нехай краще з трибуни заспіває, а ми всі разом послухаємо, залишився там ще голос чи ні», - додали у Мережі.