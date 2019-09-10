Росіянка-халк виставила на показ супертонку талію

Аня Мартинюк 10 вересня 2019, 11:00

Найвідоміша жінка-бодібілдер Наталія Кузнєцова показала, яких результатів можна досягти зі стероїдами.

Новину передає «Преса України».

Чемпіонка з бодібілдингу Наталія Кузнєцова показала своїм шанувальникам нові фото. Так, 28-річна росіянка похизувалась надзвичайно тонкою талією. Досягти такого ефекту їй допомогли прокачені грудні м’язи, плечі та ягодиці.

«Що найбільше мотивує до тренувань? Деякі дивляться на спортсменів, але потрібно розуміти, що це їхня робота) і не важливо виступають вони чи ні, так чи інакше від їх форми залежить їх достаток. Буквально вчора, ми гуляємо по променаду і отримую фотку від людини, яка буквально менше ніж за рік, скинула майже 20 кг, а тепер почала вже набирати і фотка така норм)) робочий, цілком брутальний зал. І справ у цієї людини реально хоч греблю гати крім цього. Ось це реально мотивація!» - додала вона.

Нагадаємо, росіянка у своїх інтерв’ю неодноразово наголошувала, що окрім важких занять у залі для досягнення такого результату, як у неї, треба правильно харчуватись та приймати певні анаболічні препарати.

До слова, Кузнєцова є переможницею IFBB Pro та рекордсменка з армліфтингу.