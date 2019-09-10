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Магазин Zara в онлайн форматі почне працювати для українців. Про це повідомили у компанії.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 вересня, стало відомо, що українські шопоголіки зможуть замовляти речі відомого бренду Zara. Так, онлайн-магазин стане доступний найближчим часом. Однак точна дата ще не озвучена.
«Привіт, Україно! Купуй онлайн скоро», - йдеться в повідомленні компанії.
До слова, заснована у 1963 Inditex Group володіє 7,5 тисяч магазинів, які відкриті в 92 країнах світу. В Україні Inditex почала працювати в 2008 році.
Варто зазначити, 12 вересня, у торговому центрі River Mall на Дніпровській набережній відкриється новий магазин H&M. Він стане другим за рахунком.
10:30: Українці безперешкодно замовлятимуть речі Zara онлайн
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