Небайдужі українці оточили Сенцова під час шопінгу

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Олег Сенцов вирішив оновити гардероб, однак відвідувачі магазину та перехожі небайдужі до його персони українці завадили йому це зробити.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 вересня, стало відомо, що колишній політв’язень Олег Сенцов після звільнення вирішив придбати собі новий одяг. Однак шопінгу не вийшло, режисера почали оточувати шанувальники, які просили сфотографуватися.
За попередніми даними, режисер відправився у магазин «Всі свої». Про це розповіли на сторінці магазину у соцмережі.
«Команда магазину «Всі свої» щаслива. Олег прийшов до нас, щоб назавжди зняти тюремну одежу і придбати нову українську. Для вільних людей. Але через безліч прохань від персоналу магазину, наших гостей і просто перехожих сфотографуватися разом, так нічого і не встиг підібрати», - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що раніше магазин вивішував банер з Сенцовим з закликом його скорого звільнення.
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