Как выбрать идеальный кошелек

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Женщины очень тщательно относятся к выбору аксессуаров, особенно, кошельков. Они являются показателем статуса и состоятельности, поэтому, если аксессуар стал потрепанным и старым, его следует немедленно поменять. Чтобы не разочароваться в выборе, нужно учитывать много факторов при покупке.
Главное – чтобы кошелек женский привлекал внешне. Стоит обращать на такие качества, как:
Выбрав изделие, совпадающее со всеми этими параметрами, можно переходить к выбору фасона. Бывают аксессуары вертикального или горизонтального расположения. Оба формата представлены в каталоге интернет-магазина.
Для деловых женщин, привыкших обращаться с большим количеством денег и карточек, подойдут большие и средние модели с кнопкой и хлястиком. В них удобно хранить визитки и купюры.
Есть аксессуары, вполне способные заменить клатч или маленькую сумочку. Они оснащены петлей, которую можно надевать на руку. Такие кошельки имеют монетницу, молнию, кнопку, отделение для банкнот и карточек.
Кошельки в несколько сложений подойдут тем, кто ценит рациональное использование пространства в сумке. Такие модели компактные, зато купюры в них будут сложены в 2-3 раза, что может испортить их внешний вид.
Тем, кто носит много мелочи, подойдут монетницы. Как правило, они имеют несколько отсеков и зеркальце. Кроме монет, в них можно помещать и банкноты.
Некоторые магазины предлагают купить изделия в комплекте с другими аксессуарами. Они могут включать косметичку, ключницу, обложку для документов. Выполненные в одном стиле, они смотрятся солидно и достойно.
Есть брендовые аксессуары, цена которых выше. Выбирая из этой категории, стоит обращать особое внимание на страну происхождения, сорт кожи, размер, фурнитуру, бренд, цвет изделия. Мировые бренды отличаются использованием для своей продукции высококачественного сырья и оригинальным исполнением аксессуаров. Некоторые изделия имеют ручную роспись. Как правило, их выпускают небольшим тиражом. Такой аксессуар – отличный подарок близкому человеку.
14:04: Росія підкинула разом з полоненими потенційного злочинця – Шарій (ВІДЕО)
08:48: Війна на Донбасі: Бойовики Путіна продовжують відкривати вогонь
07:46: Російська мова може стати офіційною в Україні - Богдан
07:03: НБУ дав банкам добро на обслуговування українців з закордонними паспортами
06:31: Обмін полоненими може стати великою поразкою України - політик
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