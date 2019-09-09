Как выбрать идеальный кошелек

zmxn 08 вересня 2019, 06:08

Женщины очень тщательно относятся к выбору аксессуаров, особенно, кошельков. Они являются показателем статуса и состоятельности, поэтому, если аксессуар стал потрепанным и старым, его следует немедленно поменять. Чтобы не разочароваться в выборе, нужно учитывать много факторов при покупке.

От чего стоит отталкиваться при выборе

Главное – чтобы кошелек женский привлекал внешне. Стоит обращать на такие качества, как:

Материал. Лучше, если изделие будет натуральным – кожаным или замшевым. Это послужит показателем богатства и придаст уверенности в прочности аксессуара. Необычно и вызывающе смотрятся кошельки из кожи крокодила. Такой материал сделает образ немного дерзким и смелым. Впрочем, в последнее время много достойных моделей из эко-кожи и плотного текстиля. Если мужской кошелек обычно выполнен в темных тонах, то в ассортименте женских больше простора для выбора. Нужно, чтобы оттенок сочетался с другими аксессуарами, не выбиваясь из общего ансамбля. Есть общее правило: кошелек должен совпадать по цвету с сумкой. Но так как у современных женщин обычно несколько аксессуаров, можно приобрести и несколько кошельков, которые можно будет подбирать в зависимости от наряда и случая. Универсальными оттенками являются серый, черный, красный, золотистый, бежевый. Молодые девушки могут выбрать разноцветные изделия. Психологи уверены: чем больше кошелек, тем легче привлечь удачу и много денег. На подсознательном уровне владелица захочет заполнить вместительный аксессуар купюрами, и будет прикладывать все усилия для этого. Качество изделия играет немаловажную роль. Нужно смотреть на аккуратность швов, целостность фурнитуры, чтобы не было торчащих нитей. Для некоторых женщин очень важен декор – наличие страз, рисунок, рельефного покрытия. Подбирать оформление стоит, отталкиваясь от личных предпочтений.

Выбрав изделие, совпадающее со всеми этими параметрами, можно переходить к выбору фасона. Бывают аксессуары вертикального или горизонтального расположения. Оба формата представлены в каталоге интернет-магазина.

Какие виды изделий бывают

Для деловых женщин, привыкших обращаться с большим количеством денег и карточек, подойдут большие и средние модели с кнопкой и хлястиком. В них удобно хранить визитки и купюры.

Есть аксессуары, вполне способные заменить клатч или маленькую сумочку. Они оснащены петлей, которую можно надевать на руку. Такие кошельки имеют монетницу, молнию, кнопку, отделение для банкнот и карточек.

Кошельки в несколько сложений подойдут тем, кто ценит рациональное использование пространства в сумке. Такие модели компактные, зато купюры в них будут сложены в 2-3 раза, что может испортить их внешний вид.

Тем, кто носит много мелочи, подойдут монетницы. Как правило, они имеют несколько отсеков и зеркальце. Кроме монет, в них можно помещать и банкноты.

Некоторые магазины предлагают купить изделия в комплекте с другими аксессуарами. Они могут включать косметичку, ключницу, обложку для документов. Выполненные в одном стиле, они смотрятся солидно и достойно.

Есть брендовые аксессуары, цена которых выше. Выбирая из этой категории, стоит обращать особое внимание на страну происхождения, сорт кожи, размер, фурнитуру, бренд, цвет изделия. Мировые бренды отличаются использованием для своей продукции высококачественного сырья и оригинальным исполнением аксессуаров. Некоторые изделия имеют ручную роспись. Как правило, их выпускают небольшим тиражом. Такой аксессуар – отличный подарок близкому человеку.