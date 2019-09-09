Росія підкинула разом з полоненими потенційного злочинця – Шарій (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 09 вересня 2019, 14:04

Анатолій Шарій звернув увагу на те, що разом з політв’язнями Україна отримала Артура Панова. Хлопець має досить цікаву історію. Зокрема, неодноразово планував вибухи.

Новину передає «Преса України».

Відомий блогер Анатолій Шарій, якого контрольовані медіа називають проросійським, вирішив пролити світло на обмін полоненими, який відбувся між Україною та Росією. За його словами, Росія видала досить цікавого кадра - Артура Панова.

Останній притягувався правоохоронними органами за спробу пограбувати банк. Для цього Панов навіть зробив бомбу. Однак суд вирішив не притягувати зловмисника до відповідальності, зазначаючи, що він був неповнолітній.

За словами Шарія, у Росії Панова затримали за організацію вибуху та пошук однодумців, які б допомогли йому реалізувати злочинний план. Про те, що у Панова був такий намір навіть підтвердив його адвокат.

У своєму огляді Шарій особливо наголосив, що повернення Панова в Україну може нести небезпеку.