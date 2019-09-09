Кредитование сделки - ваш звездный час для старта бизнеса

Аня Мартинюк 08 вересня 2019, 07:27

Кредитование сделки стало популярной альтернативой традиционным банковским кредитам как для юридических, так и для физических лиц. В настоящее время интернет-платформы сопоставляют кредиторов с заемщиками, делая распределение капитала более эффективным.

Что нужно знать о кредитовании сделки

Хорошо регулируемая и прозрачная платформа https://m3cargo.com/ru/opytnym-zakazchikam/kreditovanie-sdelki/ предлагает большие возможности. К примеру, вы хотите заказать что-то в Китае. Для начала вам нужно сделать предоплату партнеру, которого вы выбрали. Обычно это тридцать или сорок процентов. Далее на этапе подписанием договора мы кредитуем остальную сумму денег и закрываем сделку. Что еще вы можете получить.

Вы можете не замораживать деньги до прихода товара в Украину.

Вы можете получить отсрочку выплаты.

Вы можете получить кредитование на короткий срок.

Вы можете получить отсрочку выплаты на 50-60 дней.

Когда товар придет в Украину, вы можете заплатить за груз частями.

Товар, который вы не можете оплатить, будет находиться на нашем складе в качестве залога.

Почему Китай?

Рынком китая заинтересованы молодые бизнесмены и бизнесмены высшего уровня. Китай – это дешево, это возможность заказывать в больших объемах, и, соответственно, зарабатывать.

Для начинающих

Наведем простой пример. Вам 25 лет и вы решили, что чехлы для телефонов интересуют многих, а значит, стоит ими торговать. Китай, как страна с уже относительно дешевой рабочей силой помогает даже гиганту Apple.

Если связаться напрямую с Китаем, можно сэкономить колоссальные 25%. Конечно, все зависит от товара, который вам нужен.

Как с нами работать

Несомненно, вам понадобятся определенные услуги. Мы эти услуги предоставляем. К примеру, мы гарантируем качество продукции, соблюдение дэдлайнов. В конце-концов предоставляем вам кредитование. Бумажная волокита, таможенное оформление – это то, что нам под силу. Вам даже не придется вникать в эту тему. Как видите, препятствий для того, чтобы заняться бизнесом, нет. Вам остается придумать, чем вы хотите торговать, как это будет происходить. Самое важное — безопасною доставку товара в нужном вам количестве мы берем на себя.

Если у вас возникли вопросы по поводу кредитования товаров из Китая, смело обращайтесь к нашим специалистам, которые работают с бизнесменами любого уровня.

