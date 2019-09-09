Советы автомобилистам, которые сохранят деньги

Аня Мартинюк 08 вересня 2019, 07:37

Иметь автомобиль – это удовольствие не из дешевых, особенно если вы не нефтяной магнат, банкир или украинский политик. Поэтому, если вы владеете железным конем, нужно за ним как следует ухаживать, чтобы он не сдался работать на вас очень быстро.

Простые советы автомобилистам

Итак, вы хотите уменьшить расходы на автомобиль. Благо, есть множество способов это сделать.

Техосмотр. Им любят пренебрегать, чтобы сэкономить определенную сумму денег. Но этого делать не стоит. Если машина поломается в неподходящий момент или, что еще хуже, попадет в серьезное ДТП, расходы и ваша головная боль только увеличится. А ведь техосмотр может спасти вас от дорогостоящего ремонта.

Шины. Неправильно накачанные шины могут заставить их изнашиваться быстрее, а также влиять на управляемость вашего автомобиля. Если вы хотите, чтобы ваши шины прослужили как можно дольше, также не забывайте их менять в соответствующий сезон. Качественная зимняя резина должна быть у каждого.

Страховка. Она обязательна, но вы можете поискать хорошего страховика, который предложит вам выгодные условия сотрудничества. Очень часто страховщики любят поднимать стоимость страховки на следующий год. Не соглашайтесь на такое. Возможно, вы сможете получить более выгодную сделку в другом месте.

Замена масла. Замените свое масло в соответствии с рекомендациями производителя. Регулярная замена масла важна для обеспечения бесперебойной работы двигателя. Если вы не знаете, как часто следует менять масло, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля.

Замена деталей. Если после обследования автомобиля вам советуют поменять некоторые автозапчасти, прислушайтесь к профессионалу. Лучше сейчас, чем позже.

Ненужный вес. Да, так бывает, что в автомобиле может быть много людей. Это нормально. Но подумайте, не возите ли вы ненужный груз на регулярной основе. К примеру, инструменты, оборудование. Чем тяжелее ваш автомобиль, тем больше энергии потребуется для его перемещения, что влияет на общий расход топлива.

Заправляемся и ездим правильно

Советуем вам ездить плавно. Мягкое ускорение создает меньшую нагрузку на ваш двигатель, а мягкое торможение обеспечит более длительную работу тормозов, что в долгосрочной перспективе сэкономит вам деньги. Если вы хотите сэкономить на бензине, старайтесь не стоять в пробке. Можете заранее проверять свой маршрут, или ездить другими путями, где светлофоры не стоят через каждые пару метров. Если у вас стандартный автомобиль, вы вряд ли получите какую-либо выгоду от высокооктанового топлива.