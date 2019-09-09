Советы автомобилистам, которые сохранят деньги

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Иметь автомобиль – это удовольствие не из дешевых, особенно если вы не нефтяной магнат, банкир или украинский политик. Поэтому, если вы владеете железным конем, нужно за ним как следует ухаживать, чтобы он не сдался работать на вас очень быстро.
Итак, вы хотите уменьшить расходы на автомобиль. Благо, есть множество способов это сделать.
Советуем вам ездить плавно. Мягкое ускорение создает меньшую нагрузку на ваш двигатель, а мягкое торможение обеспечит более длительную работу тормозов, что в долгосрочной перспективе сэкономит вам деньги. Если вы хотите сэкономить на бензине, старайтесь не стоять в пробке. Можете заранее проверять свой маршрут, или ездить другими путями, где светлофоры не стоят через каждые пару метров. Если у вас стандартный автомобиль, вы вряд ли получите какую-либо выгоду от высокооктанового топлива.
14:04: Росія підкинула разом з полоненими потенційного злочинця – Шарій (ВІДЕО)
08:48: Війна на Донбасі: Бойовики Путіна продовжують відкривати вогонь
07:46: Російська мова може стати офіційною в Україні - Богдан
07:03: НБУ дав банкам добро на обслуговування українців з закордонними паспортами
06:31: Обмін полоненими може стати великою поразкою України - політик
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