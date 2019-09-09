Тайфун Факсай спричинив хаос у Токіо

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Японія продовжує страждати від тайфунів. На цей раз країною пройшовся нищівний Факсай.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 вересня, стало відомо, що тайфун Факсай наробив біди у Токіо. Він став найсильнішим та найнищівнішим тайфуном, які приходили у японську столицю. На жаль, не обійшлось без жертв. Одна жінка загинула. Їй було 50 років.
Рекордні вітри та рясні дощі розвалили декілька будівель. Матеріальні втрати поки ще не оцінені. За даними ЗМІ, металеві знаки були зірвані, деякі вантажні автомобілі перекинулися, на тротуарах повно розбитого скла з автівок та будинків.
У деяких районах попадали дерева. До слова, близько 2000 людей було евакуйовано через небезпеку зсувів.
«Більше 130 рейсів було скасовано, а десятки поїзних ліній були закриті. 36-мільйонне населення Токіо буквально завмерло. Влада міста попередила, що на вулицю краще не виходиит», - відзначили японські ЗМІ.
08:48: Війна на Донбасі: Бойовики Путіна продовжують відкривати вогонь
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