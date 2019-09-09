Відома лікарка розповіла, як швидко спалювати жир

Аня Мартинюк 09 вересня 2019, 09:31

Лікар Салейх Ахсан розкрила секрет ефективного схуднення. Так, якщо дотримуватись її порад, протягом декількох тижнів можна спалити небажаний підшкірний жир.

Новину передає «Преса України».

Вчені вважають, що фізичних вправ може бути недостатньо, щоб тонізувати живіт, на якому так люблять відкладатись небажані жирові клітини. Лікар Салейха Ахсан провела експеримент над волонтерами із зайвою вагою, щоб визначити, які розміри порцій їжі найкращі для схуднення.

Так, протягом 4 тижнів «піддослідним» зменшували кількість калорій. Також учасникам експеременту радили споживати по три порції вуглеводів розміром з кулак, дві порції білка розміром з долонь і дві жмені овочів. Крім того, дві порції фруктів розміром з кулак та дві порції жиру з великий палець.

В результаті люди, які дотримувались такої дієти, показали досить вражаючий результат.

«Волонтери зменшили розміри талії в середньому 2,5 см на кожні 1,81 кг, які вони втратили. При новій вазі ви помітите, що ваші потреби в їжі теж зміняться», - відзначила лікар.

До слова, лікаркі рекомендують споживати чоловікам близько 2500 калорій на день, а жінкам - трохи менше 2000 ккал.