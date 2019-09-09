Війна на Донбасі: Бойовики Путіна продовжують відкривати вогонь

Аня Мартинюк 09 вересня 2019, 08:48

Путінські найманці продовжують стріляти на Донбасі. На щастя, поки обійшлось без жертв.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 вересня, стало відомо, що російські найманці, які тимчасово орудують на Донбасі, 9 разів відкрили вогонь. Ворог нахабно ігнорує мінські домовленості та використовує заборонену зброю.

Вчора, 8 вересня, путінські найманці задіяли озброєння БМП, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

«За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил один військовослужбовець отримав бойове травмування», - відзначили у прес-службі.

Сьогодні бойовики ще не давали про себе знати.