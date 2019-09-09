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Путінські найманці продовжують стріляти на Донбасі. На щастя, поки обійшлось без жертв.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 вересня, стало відомо, що російські найманці, які тимчасово орудують на Донбасі, 9 разів відкрили вогонь. Ворог нахабно ігнорує мінські домовленості та використовує заборонену зброю.
Вчора, 8 вересня, путінські найманці задіяли озброєння БМП, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
«За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил один військовослужбовець отримав бойове травмування», - відзначили у прес-службі.
Сьогодні бойовики ще не давали про себе знати.
08:48: Війна на Донбасі: Бойовики Путіна продовжують відкривати вогонь
07:46: Російська мова може стати офіційною в Україні - Богдан
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