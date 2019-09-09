Озвучено вартість вживаних автомобілів в Україні

Аня Мартинюк 09 вересня 2019, 08:16

Стало відомо, які б/у авто найчастіше купують українці, та скільки вони за них платять. Так, за одну вживану Теслу можна придбати, для прикладу, 10 фольксвагенів.

Новину передає «Преса України».

Представники сервісу OLX вирішили проаналізувати, які автомобілі частіше продають в Україні. Так, серед вживаних транспортних засобів ціни коливаються в залежності від їх пробігу. Наразі найпопулярнішими є ВАЗи. Досить часто українці купують Volkswagen, Opel, Daewoo і Renault.

Автомобіль з пробігом менше 100 тис. км можна придбати за $9,5 тис.

Авто з пробігом 100-300 тис. доступний українцям за $5,6 тис.

Авто з пробігом від 300 тис. км можна придбати за $2,8 тис.

Вживану Tesla можна придбати за $53 тис. До слова, найпопулярнішими кольорами серед вживаних авто залишаються чорний і білий.