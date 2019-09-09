Війна на Донбасі: Бойовики Путіна продовжують відкривати вогонь 08:48
Російська мова може стати офіційною в Україні - Богдан 07:46
НБУ дав банкам добро на обслуговування українців з закордонними паспортами 07:03
Обмін полоненими може стати великою поразкою України - політик 06:31
Путінська маріонетка Аксьонов порадив Зеленському вийти з образу 11:21
Кравчук про Крим: Від Зеленського багато залежить, але не все 10:38
Зеленський віддає в заручники агресору 40-мільйонну націю – Ляшко (ВІДЕО) 10:05
Демі Роуз обрала спокусливий одяг з нагоди Burning Man 08:13
До зустрічі в пеклі: Депутат Бужанський попрощався з Супрун 07:37
Влада Харкова вирішила заборонити парад геїв та лесбійок 07:01
Ураган Доріан залишив 20 загиблих та продовжив руйнівний шлях в бік Америки 13:19
Остання зарплата Парубія виявилась в 6 разів вищою, ніж звичайно 11:56
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Андрій Богдан заявив, що російська – друга державна мова, це реальність. Однак він вказав на нюанс.
Новину передає «Преса України».
Голова Офісу президента України Андрій Богдан зробив важливу заяву. За його словами, російська мова цілком може стати офіційною на Донбасі. Однак він наголосив, що такий хід подій можливий після проведення референдуму.
Богдан пояснив, що команда президента Володимира Зеленського може наце погодитись виключно у мирний час. Сам Богдан зазначив, що він до цього відноситься негативно.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що жителям тимчасово окупованих територій треба дати можливість розмовляти та користуватись документами на тій мові, яку вони оберуть.
При цьому український лідер наголошував, що мовної проблеми в Україні не існує.
08:48: Війна на Донбасі: Бойовики Путіна продовжують відкривати вогонь
07:46: Російська мова може стати офіційною в Україні - Богдан
07:03: НБУ дав банкам добро на обслуговування українців з закордонними паспортами
06:31: Обмін полоненими може стати великою поразкою України - політик
11:21: Путінська маріонетка Аксьонов порадив Зеленському вийти з образу
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.