Російська мова може стати офіційною в Україні - Богдан

Аня Мартинюк 09 вересня 2019, 07:46

Андрій Богдан заявив, що російська – друга державна мова, це реальність. Однак він вказав на нюанс.

Новину передає «Преса України».

Голова Офісу президента України Андрій Богдан зробив важливу заяву. За його словами, російська мова цілком може стати офіційною на Донбасі. Однак він наголосив, що такий хід подій можливий після проведення референдуму.

Богдан пояснив, що команда президента Володимира Зеленського може наце погодитись виключно у мирний час. Сам Богдан зазначив, що він до цього відноситься негативно.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що жителям тимчасово окупованих територій треба дати можливість розмовляти та користуватись документами на тій мові, яку вони оберуть.

При цьому український лідер наголошував, що мовної проблеми в Україні не існує.