НБУ дав банкам добро на обслуговування українців з закордонними паспортами

Аня Мартинюк 09 вересня 2019, 07:03

У ДМС заявили, що Нацбанк дозволив кредитним організаціям обслуговувати клієнтів з закордонним паспортом. Однак відомості «по-батькові» необхідно надавати з іншим документом.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що НБУ дозволив банкам обслуговувати громадян, які звертаються до фінустанови, з закордонним паспортом. У Державній міграційній службі підтвердили інформацію, посилаючись на лист НБУ №Р/25-0006/45577 від 4 вересня 2019 року.

Це означає, що закордонний паспорт тепер прирівнюється до внутрішнього паспорта.

«Відомості «по-батькові» фізичної особи-резидента, які не містяться в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, можуть встановлюватися банками на підставі інших офіційних документів, зокрема - про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП)», - додали у ДМС.