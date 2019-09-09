НБУ дав банкам добро на обслуговування українців з закордонними паспортами

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У ДМС заявили, що Нацбанк дозволив кредитним організаціям обслуговувати клієнтів з закордонним паспортом. Однак відомості «по-батькові» необхідно надавати з іншим документом.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що НБУ дозволив банкам обслуговувати громадян, які звертаються до фінустанови, з закордонним паспортом. У Державній міграційній службі підтвердили інформацію, посилаючись на лист НБУ №Р/25-0006/45577 від 4 вересня 2019 року.
Це означає, що закордонний паспорт тепер прирівнюється до внутрішнього паспорта.
«Відомості «по-батькові» фізичної особи-резидента, які не містяться в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, можуть встановлюватися банками на підставі інших офіційних документів, зокрема - про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП)», - додали у ДМС.
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