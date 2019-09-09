Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • На Черкащині водій BlaBlaCar згвалтував пасажирку
  • Остання зарплата Парубія виявилась в 6 разів вищою, ніж звичайно
  • Економіст порадив позбавити українців субсидій

Обмін полоненими може стати великою поразкою України - політик

Аня Мартинюк 09 вересня 2019, 06:31
Версія для друку
Обмін полоненими може стати великою поразкою України - політик

Сергій Висоцький закликав передчасно не радіти звільненню політв’язнів. За його словами, це був аванс від Путіна. На його думку, Україна може заплатити високу ціну.

Новину передає «Преса України».

Депутат України 8 скликання Сергій Висоцький прокоментував обмін полоненими. За його словами, такий хід подій може стати поразкою для України.

«Ціна, якщо включити мозок і відключити емоції, завжди є наріжним каменем в питанні звільнення. Адже заручники - на то і заручники. За їх волю завжди повинна бути призначена ціна. Проблема поточного обміну українців на російських бойовиків і шпигунів - в нерозумінні нами саме цієї ціни. Зеленський не міг звільнити їх самостійно, за помахом чарівної палички», - заявив політик.

За його словами, у цій ситуації потрібна була воля лідера Кремля Володимира Путіна. А для останнього, наголосив Висоцький, людське життя не має цінності. Політик додав, що повернення полонених без підписання паперів – це хороше поле для гри Путіну.

«Повернулися на батьківщину українці - це аванс, виданий Путіним, Макрона, Трампу, Меркель і іншим лідерам вільного світу. А головне - аванс Зеленському. Аванс за контрактом, розмір і умови якого не скріплені жодним підписом і печаткою. Аванс, який Путін може використовувати на свій розсуд у зовнішньополітичній грі. Яку оплату Кремль вимагатиме?» - зазначив політик, відповівши, що цього не знає навіть український президент.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції