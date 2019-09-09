Обмін полоненими може стати великою поразкою України - політик

Аня Мартинюк 09 вересня 2019, 06:31

Сергій Висоцький закликав передчасно не радіти звільненню політв’язнів. За його словами, це був аванс від Путіна. На його думку, Україна може заплатити високу ціну.

Новину передає «Преса України».

Депутат України 8 скликання Сергій Висоцький прокоментував обмін полоненими. За його словами, такий хід подій може стати поразкою для України.

«Ціна, якщо включити мозок і відключити емоції, завжди є наріжним каменем в питанні звільнення. Адже заручники - на то і заручники. За їх волю завжди повинна бути призначена ціна. Проблема поточного обміну українців на російських бойовиків і шпигунів - в нерозумінні нами саме цієї ціни. Зеленський не міг звільнити їх самостійно, за помахом чарівної палички», - заявив політик.

За його словами, у цій ситуації потрібна була воля лідера Кремля Володимира Путіна. А для останнього, наголосив Висоцький, людське життя не має цінності. Політик додав, що повернення полонених без підписання паперів – це хороше поле для гри Путіну.

«Повернулися на батьківщину українці - це аванс, виданий Путіним, Макрона, Трампу, Меркель і іншим лідерам вільного світу. А головне - аванс Зеленському. Аванс за контрактом, розмір і умови якого не скріплені жодним підписом і печаткою. Аванс, який Путін може використовувати на свій розсуд у зовнішньополітичній грі. Яку оплату Кремль вимагатиме?» - зазначив політик, відповівши, що цього не знає навіть український президент.