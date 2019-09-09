НБУ дав банкам добро на обслуговування українців з закордонними паспортами 07:03
Обмін полоненими може стати великою поразкою України - політик 06:31
Путінська маріонетка Аксьонов порадив Зеленському вийти з образу 11:21
Кравчук про Крим: Від Зеленського багато залежить, але не все 10:38
Зеленський віддає в заручники агресору 40-мільйонну націю – Ляшко (ВІДЕО) 10:05
Демі Роуз обрала спокусливий одяг з нагоди Burning Man 08:13
До зустрічі в пеклі: Депутат Бужанський попрощався з Супрун 07:37
Влада Харкова вирішила заборонити парад геїв та лесбійок 07:01
Ураган Доріан залишив 20 загиблих та продовжив руйнівний шлях в бік Америки 13:19
Остання зарплата Парубія виявилась в 6 разів вищою, ніж звичайно 11:56
З лірою та Лисенком: НБУ ввів в обіг монету номіналом 2 гривні 11:22
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Сергій Висоцький закликав передчасно не радіти звільненню політв’язнів. За його словами, це був аванс від Путіна. На його думку, Україна може заплатити високу ціну.
Новину передає «Преса України».
Депутат України 8 скликання Сергій Висоцький прокоментував обмін полоненими. За його словами, такий хід подій може стати поразкою для України.
«Ціна, якщо включити мозок і відключити емоції, завжди є наріжним каменем в питанні звільнення. Адже заручники - на то і заручники. За їх волю завжди повинна бути призначена ціна. Проблема поточного обміну українців на російських бойовиків і шпигунів - в нерозумінні нами саме цієї ціни. Зеленський не міг звільнити їх самостійно, за помахом чарівної палички», - заявив політик.
За його словами, у цій ситуації потрібна була воля лідера Кремля Володимира Путіна. А для останнього, наголосив Висоцький, людське життя не має цінності. Політик додав, що повернення полонених без підписання паперів – це хороше поле для гри Путіну.
«Повернулися на батьківщину українці - це аванс, виданий Путіним, Макрона, Трампу, Меркель і іншим лідерам вільного світу. А головне - аванс Зеленському. Аванс за контрактом, розмір і умови якого не скріплені жодним підписом і печаткою. Аванс, який Путін може використовувати на свій розсуд у зовнішньополітичній грі. Яку оплату Кремль вимагатиме?» - зазначив політик, відповівши, що цього не знає навіть український президент.
07:03: НБУ дав банкам добро на обслуговування українців з закордонними паспортами
06:31: Обмін полоненими може стати великою поразкою України - політик
11:21: Путінська маріонетка Аксьонов порадив Зеленському вийти з образу
10:38: Кравчук про Крим: Від Зеленського багато залежить, але не все
10:05: Зеленський віддає в заручники агресору 40-мільйонну націю – Ляшко (ВІДЕО)
09:25: Гонконгський майдан: Активісти підняли прапор України
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.