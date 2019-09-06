Телебачення обходитиметься українцям дорого

Аня Мартинюк 06 вересня 2019, 12:32

З наступного року тарифи на телебачення зростуть. Стало відомо, з чим це пов’язано.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 вересня, стало відомо, що з 20 січня 2020 року українські медіагрупи почнуть кодувати супутниковий сигнал. Це означає, що українським телеглядачам доведеться розщедритись, щоб продовжувати дивитись канали.

Так, з наступного року медіагрупи вдвічі піднімуть вартість послуг для провайдерів кабельного і інтернет-телебачення. В результаті останні також піднімуть тарифи для своїх клієнтів.

За словами експертів, пакети, які коштували 70 гривень на місяць, коштуватимуть 90-100 грн на місяць. Вони також не виключають, що телевізійники спробують подати кращу картинку, щоб компенсувати такий хід подій. Для прикладу, StarLightMedia, яка транслює ICTV, СТБ, «Новий канал», М1, М2 і «Оце», переведе декілька каналів на HD формат.