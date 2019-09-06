У Польщі вбили молоду українку

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Польські та українські правоохоронці розшукують вбивцю, від рук яких загинула 26-річна українка.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 вересня, стало відомо про інцидент, який трапився у Польщі еще в серпні. Так, мова йде про вбивство 26-річної українки, яку знайшли в місті Сохачев. За даними правоохоронців, жінка померла від рук співвітчизника.
Підозрюваного ще не затримали. Однак відомо, що після скоєного він попрямував на батьківщину.
За попередніми даними, коли злочинця піймають, його видадуть Польщі, щоб провести суд. Оскільки вбивство сталось саме в Польщі.
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