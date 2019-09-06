Путінська маріонетка Аксьонов порадив Зеленському вийти з образу

Аня Мартинюк 06 вересня 2019, 11:21

Сергій Аксьонов заявив, що Володимир Зеленський досі знаходиться в образі героя Голобородька. Так, путінський найманець порадив йому займатися реальними справами.

Новину передає «Преса України».

Так званий голова Криму Сергій Аксьонов виступив в ефірі пропагандистської програми «Серйозна розмова» на контрольованому телеканалі «Крим 24». Прихильник Путіна зазначив, що українському президенту Володимиру Зеленському пора виходити з образу.

«На мій погляд, він (Зеленський - ред.) поки живе, як персонаж свого кіно Голобородько. Він поки в тому ж образі знаходиться і, по-моєму, він ще не зрозумів, куди він потрапив. Пану Зеленському треба виходити з образу свого персонажа і ставати президентом, який вирішує питання простих людей», - заявив Аксьонов.

За його словами, нова влада України взяла курс на США, а це означає зрадити свій народ і не мати перспектив. Аксьонов вкотре зробив пропагандистську заяву, що Крим – це Росія.

«Крим - російський, і ніхто не може змінити волю кримського народу. Чим швидше вони (українські політики - ред.) до цього прийдуть, тим легше буде і Україні, і нам», - наголосив він.