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Кравчук про Крим: Від Зеленського багато залежить, але не все

Аня Мартинюк 06 вересня 2019, 10:38
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Кравчук про Крим: Від Зеленського багато залежить, але не все

Леонід Кравчук заявив, що питання анексії Криму треба вирішувати покроково. Він також додав, що від самого президента не все залежить.

Новину передає «Преса України».

Колишній президент України Леонід Кравчук заявив, що нова влада країни повинна налагоджувати нормальні відносини з кримчанами на основі міжнародного права. Таку заяву він зробив під час останнього інтерв’ю.

«Не можна вирішувати питання по Криму, не розуміючи, на які поступки або угоди може піти Росія. Крим сьогодні увійшов до складу РФ, це реальний факт. Тому в таких питаннях не можна поспішати. Треба вивчити, обговорити, виробити покрокові пропозиції. Я прихильник дуже уважного вивчення і прийняття зваженого рішення, щоб не ускладнити ситуацію», - заявив політик.

При цьому Кравчук додаві, що в ситуації, що склалась, далеко не все залежить від позиції українського лідера Володимира Зеленського. 

«Є український народ, політичні сили, є різні політичні погляди. Він не може приймати одноосібних рішень, не враховуючи настрої і думки суспільства», - зауважив Кравчук.

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